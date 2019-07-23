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Киев придумал скрытый план на случай нападения России

Фото: www.globallookpress.com
Украинские пограничники готовы сложить головы за родину

У Государственной пограничной службы Украины готов план действий Морской охраны в случае открытого наступления российской армии. В этом признался главный украинский пограничник Сергей Дейнеко.

В детали операции руководитель погранслужбы публику не посвятил.

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Скажу так: морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут",

заявил Дейнеко в интервью УНН.

В последние месяцы Морская охрана регулярно проводит военные учения в акватории Азовского моря. В конце июня Государственная пограничная служба и Военно-морские силы Незалежной провели совместные маневры в акватории, в ходе которых отработали "силовой захват" иностранных кораблей.

Тренировка проводилась "для обеспечения морской охраны границы в случае осложнения обстановки". В них приняли участие боевые корабли и патрульные катера двух ведомств, говорилось в сообщении штаба Операции объединенных сил Украины.

В начале прошлого месяца сухопутные подразделения украинской армии провели учения на побережье Азовского моря. Проведение маневров в штабе операции Объединенных сил объяснили тем, что "акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа".

Андрей ФИЛАТОВ
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