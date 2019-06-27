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Государственная пограничная служба и Военно-морские силы
Незалежной провели совместные учения в азовской акватории, в ходе которых
отработали "силовой захват" иностранных кораблей. Об этом сообщил пресс-центр
операции Объединенных сил Украины.
Маневры проводились "для обеспечения морской охраны границы в случае осложнения обстановки". В них приняли участие боевые корабли и патрульные катера двух ведомств, говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.
"Отрабатывали такие упражнения, как совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря",
– рассказал командир катера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.
По его словам, учения сопровождали катера пограничной службы ФСБ РФ. "(Они) не мешают выполнять наши задания. На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают нас от работы", – отметил офицер.
Отмечается, что подобные мероприятия на Азове проходят еженедельно. Поэтому украинские моряки хорошо натренированы в случае чего палить из всех орудий по морской цели.
В начале июня сухопутные подразделения Вооруженных сил Украины провели учения на побережье Азовского моря. Проведение маневров в штабе операции Объединенных сил объяснили тем, что "акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа", напоминает RT.
Учения украинской армии и флота участились после того, как 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три катера ВМС Украины за нарушение государственной границы. Находившиеся на них военнослужащие были арестованы.
Незалежную не волнует судьба задержанного экипажа, она попросту "спекулирует" данной ситуацией
На представителей Незалежной никто не хотел обращать внимание