Военных моряков и пограничников натаскивают для морского сражения с "агрессором"

Государственная пограничная служба и Военно-морские силы Незалежной провели совместные учения в азовской акватории, в ходе которых отработали "силовой захват" иностранных кораблей. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил Украины.



Маневры проводились "для обеспечения морской охраны границы в случае осложнения обстановки". В них приняли участие боевые корабли и патрульные катера двух ведомств, говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

"Отрабатывали такие упражнения, как совместимая стрельба по морской цели, предоставление помощи катеру, который потерял ход, а также проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря",

– рассказал командир катера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

По его словам, учения сопровождали катера пограничной службы ФСБ РФ. "(Они) не мешают выполнять наши задания. На связь с нами не выходят, то есть не отвлекают нас от работы", – отметил офицер.





Отмечается, что подобные мероприятия на Азове проходят еженедельно. Поэтому украинские моряки хорошо натренированы в случае чего палить из всех орудий по морской цели.

В начале июня сухопутные подразделения Вооруженных сил Украины провели учения на побережье Азовского моря. Проведение маневров в штабе операции Объединенных сил объяснили тем, что "акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа", напоминает RT.

Учения украинской армии и флота участились после того, как 25 ноября в Керченском проливе российские пограничники задержали три катера ВМС Украины за нарушение государственной границы. Находившиеся на них военнослужащие были арестованы.