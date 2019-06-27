Американцы дали России план действий в Донбассе

В Вашингтоне потребовали от Москвы любыми средствами не допустить новых обстрелов

В соответствии с Минскими соглашениями в районе станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил и средств на участке соприкосновения. Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер из-за океана поспешил заявить Москве, что теперь Россия должна сделать.

Политик отметил, что произошедшее "хороший шаг" для Незалежной, но возложил всю дальнейшую ответственность на Россию.

"Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжёлого вооружения и разоружение незаконных вооружённых формирований",



– не постеснялся заявить Волкер на своей странице в Twitter.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что Волкер имеет в виду войска РФ, изумились этому дерзкому требованию и напомнили о том, что военных России на той территории никогда не было.

"Ну ты и дурак, @SpecRepUkraine. Российских войск нет ни в Луганске, ни на Донбассе. Учи Минские соглашения", "А Россия какое имеет к этому отношение?" – возмутились подписчики Волкера.

Отвод войск происходит под наблюдением ОБСЕ. Контактная группа договорилась о безопасных зонах в некоторых местах линии соприкосновения еще в 2016-м. Однако из-за постоянных обстрелов с двух сторон достичь разведения сил удалось лишь на двух участках. Около станицы Луганской не могли этого сделать во многом из-за того, что ВСУ не раз срывала отвод войск.