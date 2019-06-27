Украинские националисты засняли на видео обстрел российской техники

Киев придумал доказательство "агрессии" России в Донбассе

Представители войскового подразделения "Азов" заявили об обнаружении и обстреле российского комплекса артиллерийской разведки и корректировки "Зоопарк-1" в окрестностях Горловки. Они сочли это доказательством военного вторжения российских войск на Украину. Об этом сообщается на сайте полка.



"Средствами технической разведки "Азова" было установлено, что противник осуществляет корректировку, используя комплекс артиллерийской разведки и корректировки "Зоопарк-1" российского производства. Этот комплекс является современным радаром, который производится в РФ и поставляется исключительно с территории этого государства",

– говорится в сообщении.

Комплекс артиллерийской разведки и корректировки был замечен на Светлодарской дуге. После этого по нему нанесли минометный удар. В результате техника, по сообщению "Азова", "получила существенные повреждения".

"Зоопарк-1" обнаружили благодаря предпринятым контрбатарейным мерам во время якобы имевшего место обстрела "позиций украинских военных запрещенными минскими соглашениями калибрами 122 мм и 152 мм". Для подтверждения и видеосъемки объекта украинцы подняли в воздух беспилотник.

Представители непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), под контролем которой находится Горловка, никак не прокомментировали инцидент. Заявлений с российской стороны также не поступало, поскольку в Москве не раз подчеркивали, что наша страна не является участницей конфликта на востоке Украины.

С украинской стороны уже не в первый раз раздаются заявления о том, что Москва поставляет вооруженных силам самопровозглашенных республик Донбасса новейшую военную технику. Так, в апреле наблюдатели ОБСЕ якобы обнаружили на неподконтрольной Киеву части Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3", сообщало издание "Обозреватель".