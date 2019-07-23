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Перестановка кадров: Зеленский назвал имя потенциального генпрокурора Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПока "бомбили" Крымский: треснутый мост Кличко вызвал скандал на Украине
Место Луценко может занять замглавы президентского офиса

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Руслан Рябошапка – главный претендент на место генерального прокурора Незалежной. Об этом заявил сам президент Украины, сообщает местный "Пятый канал".  

Таким образом, Рябошапка займет место Юрия Луценко, которого украинский лидер пытался уволить несколько раз. Сам же глава ведомства пообещал освободить пост после выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, 21 июля. 

А двумя месяцами раньше Руслан Рябошапка получил должность замглавы Офиса президента. Ранее он был членом Национального агентства по противодействию коррупции.

Ксения АНДРЕЕВА
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