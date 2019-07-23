Скандальный транспортный объект не прошел архитектурный конкурс

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство в отношении строительства пешеходно-велосипедного моста в Киеве между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на ответ НАБУ юристам проекта "Тисни".

"Дело открыли по подозрению в растрате или злоупотреблении служебным положением работниками КП "Инженерный центр" (исполнительный орган Киевской городской госадминистрации, КГГА), которые не провели архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в мае этого года украинские журналисты провели собственное расследование, из которого следует, что мост построен с многочисленными нарушениями, а именно: Государственная архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов; уже после получения разрешения проект был изменен, в результате чего стоимость возросла на 100 млн грн.

Также выяснилось, что заказ на возведение перехода между парками отдали фирме, которая связана с киевским мэром Виталием Кличко.





Если НАБУ докажет наличие данных нарушений законодательства, виновным сотрудникам КП "Инженерный центр" может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, новый стеклянный пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый" с помпой открылся 25 мая 2019 г. Он имеет полосу для велосипедистов и две смотровых террасы со стеклом под ногами. На торжестве были и сам городской голова, и его брат Владимир Кличко. Родственники экс-боксеры дружно попрыгали на одной из стеклянных террас.



Однако только отгремели фанфары, как уже 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, а еще чуть погодя треснул еще один фрагмент. В середине июня на объект заехал первый автомобиль. Как пишут местные СМИ, далеко не последний.

Остается только посоветовать нашим соседям меньше внимания уделять российскому Крымскому мосту, за которым украинцы каждый день следят в подзорную трубу с берегов Днепра, а тщательнее присмотреться к транспортным переходам в самой Незалежной. Причем как советской эпохи, так и новоделам.

