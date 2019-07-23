"Слуга народа" пойдет на некоторые уступки ради мира в регионе

Новые украинские власти могут расширить использование русского языка в Донбассе в отличие от остальных областей Незалежной. Об этом заявил лидер победившей на внеочередных выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

По его мнению, такой шаг соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит минским соглашениям и Конституции страны.

"Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом (Владимиром Зеленским), это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", – сказал Разумков изданию "РБК-Украина".

Ему напомнили, что подобные аргументы уже звучали, когда принимался "закон Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, подписанный экс-лидером нации Виктором Януковичем. Документ гарантировал использование на Украине "региональных языков". Был отменен постмайданными вождями в Верховной раде весной 2014 г., в значительной степени из-за чего произошла "крымская весна" и мятеж в Донбассе.

Разумков на реплику журналиста заметил, что тогда, т.е. семь лет назад, не было войны.

"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат", – считает соратник Зеленского и добавил что ему обидно сравнение "с представителями бывших политических элит".

Судя по всему внутри окружения нынешнего президента Незалежной нет единого мнения по поводу русского языка. Так недавно глава Офиса (администрации) лидера нации Андрей Богдан сказал, что было бы неплохо на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса придать некий официальный статус "российскому" языку. На что представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что это личная позиция Богдана.

На сегодняшний спич Разумкова живо в России. Сенатор от Крыма Сергей Цеков посоветовал обновленному украинскому парламенту на законодательном уровне вернуть русскому языку статус официального по всей территории Незалежной, а не только в Донбассе, "чтобы соблюдать права всех русскоязычных и русско-культурных граждан страны". Крымчанин считает предложение лидера "Слуги народа" несерьезным, пишет РИА "Новости".

"В Донбассе вряд ли поверят таким заявлениям, все должно быть закреплено законодательно, прописано либо указом, либо законом", – подчеркнул Цеков.

