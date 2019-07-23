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"Где этот мальчик"?: Зеленского опозорили в Сети

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Президента прилюдно поставили на место

Украинский лидер, который то ли на западный манер, то ли в силу возраста не приемлет отчества, что называется, сел в лужу. Владимиру Зеленскому сделал замечание представитель прессы. 

Журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач поставил на место президента в его же Офисе. А поплатился Владимир Александрович за панибратское обращение к собеседнику и возрастную дискриминацию. 

Глава государства вальяжно поинтересовался на своей территории:

"Где этот мальчик?"

Такое отношения Ткачу не понравилось. Он не растерялся и незамедлительно заявил Зеленскому: мол, я не какой Вам не мальчик, а журналист. 

"А журналист что, не может быть парнем?", – не растерялся президент, получив утвердительный ответ. Однако оппонент отметил, что парень и мальчик – два разных понятия. А после вопроса Зеленского, как к нему обращаться, попросил называть его по имени. Расшифровку своей перепалки с руководителем страны Ткач выложил на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсети разделились на три лагеря. Одни поддержали журналиста, другие – раскритиковали, а третьи нашли в ситуации повод для шутки (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Где тот Михаил?" Так лучше?", "Ну шо вы хотите от клоуна, замашки как В Симпсонах!",  "Он так к вам обратился исключительно потому, что вы выглядите значительно моложе своего возраста", – написали подписчики.

А один из них освежил в памяти высказывание Остапа Бендера, сопроводив свой комментарий кадрами из культового фильма.    

Впрочем, сам Зеленский предпочитает, чтобы к нему обращались исключительно по имени. Об этом он попросил в день своей инаугурации, добавив волшебное слово.

"Пожалуйста, говорите просто – Владимир", – напоминает "Страна.ua". 

Ксения АНДРЕЕВА
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