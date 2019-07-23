Украина будет добиваться конфискации государственного имущества РФ в счет уплаты

Украинский государственный Ощадбанк добился через суд разрешения компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Российской Федерации. Организация лишилась активов в Крыму после присоединения полуострова к России в 2014 году. Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.



Сумма, в которую суд оценил утраченное Ощадбанком имущество, составила $1,1 миллиарда. Вердикт вынесен для того, чтобы украинские власти могли добиться исполнения решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция), принятого в ноябре прошлого года. Эта инстанция постановила взыскать с России в лице Министерства юстиции компенсацию за экспроприацию активов финансового учреждения, передает издание Finbalance.

Суд в Киеве также выдал исполнительные листы о взыскании с Москвы процентов, начисляемых с марта 2014 г. до полной выплаты РФ задолженности. Так что сумма будет существенно прирастать с каждым годом.

В Ощадбанке ранее заявляли о том, что решение арбитража в споре с Россией может быть принудительно исполнено в 154 государствах, передавала "Экономическая правда". Это может произойти за счет изъятия госсобственности РФ, которая используется в коммерческих целях и, соответственно, не имеет специального иммунитета, через "замену кредитора" (в отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором), а также за счет собственности государственных компаний РФ.

На Украине признают, что Россия может начать процедуру отмены вынесенного судебного решения. Однако это долгий и бесперспективный процесс, заявляют в Киеве.

После перехода Крымского полуострова в состав России Украина постоянно занимается подсчетами нанесенного ей ущерба. Получившиеся суммы то и дело разнятся, поскольку механизм подсчета остается непрозрачным. Киев угрожает засудить Москву и добиться выплаты компенсации за утерянную собственность, однако пока ни одного подобного решения вынесено не было.