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Москва и Киев обязаны восстановить ранее существовавшие
законы, регулирующие отношения двух стран, а не изобретать новые. Так в Совете
Федерации прокомментировали идею украинских политиков принять специальный закон
о сосуществовании с РФ.
"Хороший пример того, что человек плохо представляет себе процесс законотворчества и механизмы работы законов. То есть абсурдна сама идея отрегулировать двусторонние отношения национальным законом",
– заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
По его словам, регулировать такие вопросы могут только международные соглашения – например, Договор о дружбе и сотрудничестве, который Киев расторг в одностороннем порядке.
"Короче говоря, незачем изобретать велосипед. Надо починить тот, что есть", – констатировал сенатор.
Ранее лидер украинской партии "Голос", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил Верховной раде принять особый закон "О сосуществовании с РФ", передает "Укринформ". По словам музыканта и политика, которые приводит НСН, отношения стран во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов. В соцсетях Вакарчука подняли на смех, отмечает "Царьград".
Примечательно, что за неделю до выборов в Верховную раду Вакарчук предлагал ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с властями РФ. "Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене", – говорил будущий депутат.
По мнению Вакарчука, за несанкционированный властями диалог с Москвой нужно наказывать тюрьмой сроком на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.
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