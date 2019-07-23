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Вакарчука высмеяли за закон о сосуществовании с Россией

Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com
Украинцам предложили восстановить разорванные двусторонние договоры

Москва и Киев обязаны восстановить ранее существовавшие законы, регулирующие отношения двух стран, а не изобретать новые. Так в Совете Федерации прокомментировали идею украинских политиков принять специальный закон о сосуществовании с РФ.

"Хороший пример того, что человек плохо представляет себе процесс законотворчества и механизмы работы законов. То есть абсурдна сама идея отрегулировать двусторонние отношения национальным законом",

заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, регулировать такие вопросы могут только международные соглашения – например, Договор о дружбе и сотрудничестве, который Киев расторг в одностороннем порядке.

"Короче говоря, незачем изобретать велосипед. Надо починить тот, что есть", – констатировал сенатор.

 Фото: www.globallookpress.com 

Ранее лидер украинской партии "Голос", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил Верховной раде принять особый закон "О сосуществовании с РФ", передает "Укринформ". По словам музыканта и политика, которые приводит НСН, отношения стран во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов. В соцсетях Вакарчука подняли на смех, отмечает "Царьград".

Примечательно, что за неделю до выборов в Верховную раду Вакарчук предлагал ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с властями РФ. "Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене", – говорил будущий депутат.

По мнению Вакарчука, за несанкционированный властями диалог с Москвой нужно наказывать тюрьмой сроком на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Андрей ФИЛАТОВ
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