Украинцам предложили восстановить разорванные двусторонние договоры

Москва и Киев обязаны восстановить ранее существовавшие законы, регулирующие отношения двух стран, а не изобретать новые. Так в Совете Федерации прокомментировали идею украинских политиков принять специальный закон о сосуществовании с РФ.



"Хороший пример того, что человек плохо представляет себе процесс законотворчества и механизмы работы законов. То есть абсурдна сама идея отрегулировать двусторонние отношения национальным законом",

– заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

По его словам, регулировать такие вопросы могут только международные соглашения – например, Договор о дружбе и сотрудничестве, который Киев расторг в одностороннем порядке.

"Короче говоря, незачем изобретать велосипед. Надо починить тот, что есть", – констатировал сенатор.





Ранее лидер украинской партии "Голос", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил Верховной раде принять особый закон "О сосуществовании с РФ", передает "Укринформ". По словам музыканта и политика, которые приводит НСН, отношения стран во всех сферах должны быть четко регламентированы и прописаны законодательно во избежание двойных стандартов. В соцсетях Вакарчука подняли на смех, отмечает "Царьград".

Примечательно, что за неделю до выборов в Верховную раду Вакарчук предлагал ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с властями РФ. "Проведение таких переговоров лицами, не уполномоченными органами государственной власти, должно быть уголовным преступлением. Сепаратные переговоры нужно приравнять к государственной измене", – говорил будущий депутат.

По мнению Вакарчука, за несанкционированный властями диалог с Москвой нужно наказывать тюрьмой сроком на 13-15 лет с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.