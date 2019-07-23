Вашингтон установит над Зеленским тотальный контроль

Парламентское большинство в Раде сформируют под диктовку США

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер срочно вылетает в Киев, чтобы провести серию встреч с местными политиками по результатам выборов в Верховную раду. Об этом сам дипломат сообщил в Twitter. В Вашингтоне не могут допустить, чтобы ситуация в стране вышла из-под американского контроля.

"Поздравляю народ Украины – мощное голосование за реформы! Жду встреч на этой неделе на Украине",

– написал Волкер.

Представитель Трампа в Незалежной полностью контролировал политику прежнего президента страны Петра Порошенко. Он следил за тем, чтобы тот четко следовал путем интеграции с Западом, и передавал Киеву директивы от Белого дома и Госдепартамента.

После смены власти на Украине Вашингтон испугался того, что может утратить контроль над страной. Эти опасения усилились после того, как стало известно, что партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получила большинство голосов на парламентских выборах. Представители политической силы допустили возможность создания коалиции с новыми политическими силами, проходящими в Верховную раду. США считают важным для себя контролировать этот процесс и обеспечить его соответствие своим интересам.

Вопрос в том, насколько лоялен будет кураторам из Вашингтона Владимир Зеленский. Украина сама по себе очень слаба политически и экономически и не способна вести самостоятельную игру. Единственным выходом для президента Незалежной и парламентского большинства станет налаживание отношений с Россией, если Киев все же решит вырваться из цепких объятий Америки.

В Москве ранее выразили надежду на то, что при новом составе Верховной рады нормальные отношения между Украиной и Россией восстановятся. МИД РФ назвал выборы "голосованием надежды", отметив, что оценивать новые власти республики предстоит по их практическим делам, а не по итогам волеизъявления граждан. В ведомстве также обратили внимание на то, что в этот раз националистические силы не получили поддержки украинцев.