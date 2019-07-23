Порошенко проиграл Тимошенко места в Раде

Экс-глава Украины провалился на выборах

После обработки 93% бюллетеней партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко потеряла третье место на внеочередных выборах в Верховную раду. Почетное призовое место досталось Юлии Тимошенко с "Батькивщиной", а партия бывшего президента Украины оказалась на четвертой строчке.

Лидер гонки – "Слуга народа" Владимира Зеленского – набирает 43,13%. Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую поддержали 13,05% избирателей. "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получил от украинцев 5,85%, сообщает ЦИК Украины.

При этом СМИ стало известно, что Порошенко планирует осложнить работу Зеленскому, создав мощное протестное движение в Верховной раде и в стране.

