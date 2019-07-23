На Украине назвали дату начала третьего Майдана

Катастрофа разразится через три года

Через несколько лет в Незалежной вновь могут случиться массовые протесты, вызванные накопившимся недовольством народных масс. Это произойдет вследствие того, что большинство мест в Верховной раде досталось одной партии. С таким предсказанием выступил киевский журналист и политолог Владимир Бойко.



По словам украинца, в недавней истории страны было уже два случая, когда образование парламентского большинства из членов одной партии доводило до народных волнений.

"В 2002 г. в Верховной Раде было сформировано большинство из членов блока (фактически – правящей партии) "За единую Украину!". Это очень быстро сделало невозможным любую законотворческую работу и вообще парламентскую политическую деятельность, поскольку результат голосования был предопределен. Как следствие – в ноябре 2004 года разразился первый Майдан, вызванный накоплением протестных настроений в обществе",

– написал журналист в своем телеграм-канале "Записки пасквилянта".

Спустя несколько лет история повторилась: в 2010 г. по итогам парламентских выборов была создана "монокоалиция" Партии регионов. "Финал был тот же самый, причем – также за три года и также в ноябре. Поэтому подождем до ноября 2022 г.", – указал Бойко.

Тем самым он прокомментировал результаты прошедших 21 июля на Украины выборов в Верховную раду. В них победу одержала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

По предварительным данным, президентская политсила получила 121 место в парламента по партийным спискам и еще 104 кресла – в мажоритарных округах. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получит в общей сложности 42 мандата. По 20 мест с небольшим окажутся у партии "Отечество" Юлии Тимошенко и "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко. В парламенте также окажутся представители партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Представители "Слуги народа" уже заявили о готовности сформировать коалицию с "новыми силами", прошедшими в Раду.