"Расшатывать ситуацию": Порошенко натравит украинцев на Зеленского

Политик хочет помешать президенту управлять страной

На парламентских выборах на Украине партия "Слуга народа" Владимира Зеленского набрала большинство голосов и будет самостоятельно сформировать правительство.

Однако экс-президент Незалежной Петр Порошенко лелеет амбициозные планы. Как рассказал изданию "Коммерсантъ" пожелавший остаться анонимным источник, Порошенко собирается создать мощное протестное движения в Верховной раде и в стране.

По мнению источника, поддержать Петра Алексеевича могут музыкант и начинающий политик Святослав Вакарчук, а также Олег Ляшко и Олег Тягнибок, так как ни Радикальная партия, ни партия "Свобода" не преодолели на этих выборах пятипроцентный барьер.

"Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха", -

цитирует издание неназванного эксперта.

Он добавил, что президент Зеленский и новое правительство Украины вскоре столкнутся с "постоянным протестом". Решения власти будут саботироваться, так что Зеленский сам вынужден будет распустить Раду и объявить досрочные выборы, объяснил близкий к Порошенко консультант. В результате таких действий должно появиться правительство, представляющее разные политические силы, в том числе, оппозиционные Владимиру Зеленскому.

