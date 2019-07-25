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Украинцы показали затопленный канализацией курорт Крыма

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной высмеяли ЧП в Судаке

Жители страны-соседки злорадствуют по поводу и без. Однако за пять лет ничего нового они не придумали. По-прежнему объектом их нападок выступает Крым.

На сей раз украинские СМИ активно освещают аварию на коллекторе в Судаке. Естественно, информация подается в выгодном для Незалежной ключе. 

Например, "Крым.Реалии" пишет, что отдыхающие продолжают плескаться в канализационной воде. По фотографии корреспондент издания заметил не только помутневшую реку Судак, но и каким-то образом сумел ощутить "едкий запах".

Между тем, как утверждает украинская пресса, людей не предупредили о ЧП. Хотя сообщение об аварии и ремонтных работах появилось на сайте администрации города еще 23 июля. Отдыхающих просили воздержаться от купания. 

 "А где нам тогда купаться в Судаке?", – якобы спросила у украинского журналиста одна из туристок. 

Происшествие не ускользнуло от внимания и блогера-провокатора, который по традиции выложил хамский твит (орфография и пунктуация авторские). 

"Я понимаю, почему немцы... говорили "русиш швайне", – написал он. Чистоплотные украинцы, которые в свое время завалили мусором курорты Крыма, поддержали мысль интернет-нахала.

Спустя пять с лишним лет на Украине никак не могут смириться с потерей территорий. Редкий день проходит без очередной байки о том, как плохо живется в российском Крыму. Особенно достается новой автомагистрали через Керченский пролив. Сначала украинцы приказали ей долго жить. А недавно передумали и положили глаз на самый длинный в Европе мост. 

Ксения АНДРЕЕВА
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