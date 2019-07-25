Украина стращает "Ольхой" россиян

Под Одессой полетели ракеты

В Одесской области показали очередной запуск украинской реактивной системы залпового огня "Ольха". Как подчеркнул заместитель СНБО Украины Сергей Кривонос, использовались ракеты с увеличенной дальностью поражения но с какой, не уточняется.

На данный момент считается, что максимальная дальность "Ольхи, которая представляет собой модернизированную версию советского "Смерча", составляет 130 км. Однако как утверждал еще Турчинов, в перспективе ее увеличат до 200, и РСЗО чуть ли не заменит "Точку-У".

Впрочем, пока украинские СМИ сообщают о запусках дальностью до 120 км при весе боевой части 170 км. Чтобы ракета полетела дальше, необходимо еще больше сократить вес боеголовки. Вероятно, пуски состоялись на аналогичную дальность, иначе в СНБО это отметили бы особо.

Наведение у ракеты инерциальное, с возможностью корректировки по GPS и ГЛОНАСС. В этом случае круговое вероятное отклонение составляет около 7 метров, что является хорошим показателем.

Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд, каждая из них наводится на индивидуальную цель.

Украинской "Ольхе" примерно соответствует "Ураган-1М". Российская РСЗО с пакетной заменой направляющих может вести огонь реактивными снарядами как от 220-мм "Урагана", так и 300-мм "Смерча".

ОТРК "Искандер" по боевой мощи значительно превосходит "Ольху", однако на Украине активно работают над ОТРК "Гром".