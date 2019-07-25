Уборка урожая в стране под угрозой

Украинская компания Wexler Group, занимающаяся поставкой нефтепродуктов из России, прекращает с 1 августа закупку дизельного топлива. Об этом стало известно в четверг, 25 июля. Как пояснили в компании, импорт дизтоплива из РФ стал невыгоден после введения Киевом спецпошлин на ряд российских товаров.

"С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины №624", – сообщила Wexler Group в Facebook.

Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок. Учитывая, что на август приходится основной сбор урожая с полей, украинским аграриям придется постараться, чтобы решить проблему с заправкой сельскохозяйственной техники.

Правительство Украины 17 июля ввело спецпошлины на получаемое из России дизельное топлива и сжиженный газ. Так, с 1 августа пошлина на подаваемое по трубопроводам дизтопливо составит 3,75%, а с 1 октября 2019 г. – 4%.