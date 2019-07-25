Киеву предложили оставить в покое полуостров и заняться освоением космического пространства

Желание украинских властей создать на полуострове крымскотатарскую национальную автономию смахивает на бред сумасшедшего. Об этом заявил глава комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.



"Это нельзя по-другому воспринимать, как бред сумасшедшего со стороны нынешних властей Украины. Фейк и пустое сотрясение воздуха. Вместо создания какого-либо национально-территориального образования в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба",

– приводит слова депутата РИА "Новости".

Гемпель напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России. Распоряжаться его территорией и судьбой граждан другие государства не имеют права.

"В Крыму обеспечиваются в полном объеме равные права всех национальностей. Навязывание в Крыму какой-то автономии – это грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал", – подчеркнул политик.

Сами крымские татары назвали предложение Киева "вмешательством во внутренние дела другого государства, заигрыванием с крымско-татарским народом и манипуляцией".

"У нас свое государство – Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", – заявил РИА "Новости" глава организации "Единство Крыма" и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев пообещал, что нынешняя власть вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму. Такие предложения активно выдвигались при предыдущем главе государства Петре Порошенко, но вызвали ожесточенные споры даже внутри украинского общества.