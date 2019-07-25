Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Желание украинских властей создать на полуострове
крымскотатарскую национальную автономию смахивает на бред сумасшедшего. Об этом
заявил глава комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий
Гемпель.
"Это нельзя по-другому воспринимать, как бред сумасшедшего со стороны нынешних властей Украины. Фейк и пустое сотрясение воздуха. Вместо создания какого-либо национально-территориального образования в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба",
– приводит слова депутата РИА "Новости".
Гемпель напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России. Распоряжаться его территорией и судьбой граждан другие государства не имеют права.
"В Крыму обеспечиваются в полном объеме равные права всех национальностей. Навязывание в Крыму какой-то автономии – это грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства. Попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал", – подчеркнул политик.
Сами крымские татары назвали предложение Киева "вмешательством во внутренние дела другого государства, заигрыванием с крымско-татарским народом и манипуляцией".
"У нас свое государство – Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", – заявил РИА "Новости" глава организации "Единство Крыма" и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Ранее советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев пообещал, что нынешняя власть вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" в Крыму. Такие предложения активно выдвигались при предыдущем главе государства Петре Порошенко, но вызвали ожесточенные споры даже внутри украинского общества.
Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался
Киев строит планы насчет российской трубы