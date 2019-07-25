Обидная неуверенность: Зеленскому посоветовали вжиться в роль

Глава Незалежной сам себя не чувствует лидером государства

Владимир Зеленский почувствует себя настоящим президентом Украины только после того, как его признает настоящим коллегой глава России Владимир Путин. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его мнению, Зеленский жаждет одобрения Путина, раз в первом же телефонном разговоре спросил, когда придут из Кремля поздравления с его победой на выборах.

"Такое поведение Зеленского – это просто дурной тон. С этого не начинают. Значит, он сам не уверен, что он президент. Был бы уверен, так бы не волновался: поздравили, не поздравили – какая разница. Это же не обязательный ритуал", – пояснил Олейник в интервью РИА ФАН.

Более того, у Москвы есть веские причины не торопиться с поздравлениями, признал бывший нардеп. Во-первых, в Киеве открыто оскорбляют Россию, называя "страной-агрессором". Во-вторых, российских наблюдателей не было ни на президентских, ни на парламентских выборах Украины.

"Россия, на мой взгляд, взяла нормально паузу. Сейчас отношения Украины и России оставляют желать лучшего, посмотрим, что будет дальше. А Зеленскому могу дать совет: надо быть президентом, а не играть его роль", – подчеркнул Олейник.

Ранее у Зеленского возник конфликт с действующим главой МИД Павлом Климкиным, который направил ноту России без согласования с президентом Незалежной. Тогда Зеленский потребовал у собственного правительства считаться с ним.

После того, как Путин поздравил Бориса Джонсона с вступлением в должность премьер-министра Великобритании, появилось мнение, что Зеленскому стало "еще обиднее".