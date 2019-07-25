Поздравления Путина унизили Зеленского

Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался

Президент России Владимир Путин поздравил нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со вступлением в должность. Журналист Владимир Соловьев считает, что глава Украины Владимир Зеленский еще больше обиделся на россиянина.

Кремль до сих пор никак не отметил победу Зеленского на выборах президента Незалежной.

"Зеленскому стало еще обиднее", – написал Соловьев в Twitter.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин поздравит Зеленского только с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта в Донбассе и в деле нормализации отношений между Россией и Украиной, передает РИА ФАН.

Напомним, что Борис Джонсон сменил на посту премьер-министра Британии Терезу Мэй, уточняет телеканал "360".