Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Nika Spirit. Сейчас ведомство готовит ходатайство для ареста судна. Основанием служит обвинение, что именно оно ранее блокировало проход украинских кораблей в Керченском проливе, сообщается в Facebook СБУ.

По версии украинских силовиков, танкер Nika Spirit ранее носил название Neyma. В ноябре 2018 г. именно из-за него киевские корабли не смогли совершить прорыв через российскую границу:

"По прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе, – говорится в сообщении СБУ. – По факту блокирования танкером "NEYMA" Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе следователями СБУ ... проводится досудебное расследование".

Танкер Nika Spirit 24 июля прибыл на Измаильский судоремонтный завод, где и был задержан силами СБУ.

По версии российской стороны, в ноябре танкер Neyma блокировал проход из Азовского моря, поскольку налетел на мель, передает издание "Таймер".

Три корабля ВМС Незалежной были задержаны российскими пограничниками в Черном море 25 ноября 2018 г. за незаконное пересечение границы РФ. Оказавшиеся на борту 22 украинских моряка и 2 агента СБУ были арестованы и отправлены в СИЗО Москвы. В настоящее время следственные действия завершены, всем задержанным предъявлены официальные обвинения.

