Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

На Украину приехала делегация из Вашингтона во главе со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Американцы сразу встретились с командой партии ВО "Батькивщина" и ее лидером Юлией Тимошенко. На встрече стороны обсудили предварительные результаты досрочных выборов в Верховную раду и возможности для проведения реформ.

Как сообщает сайт политсилы, "газовая принцесса" и посланник Госдепа также говорили о борьбе с коррупцией и двустороннем сотрудничестве между США и Украиной.

Юлия Владимировна "подробно проинформировала" Волкера о предложенном "Батькивщиной" плане по реформированию страны – "8 законопроектов за 100 часов".



Конечно, в беседе стороны не обошли тему мифической "военной агрессии" России на востоке Незалежной, пути решения вооруженного конфликта в Донбассе и установления там мира. Тимошенко поблагодарила Вашингтон за поддержку и подчеркнула важность сохранения антироссийских санкций, пока не закончится война и не вернется Крым.





В беседе также принимали участие временный поверенный в делах США на Украине, посол Уильям Тейлор и замредседателя "Батькивщины", председатель комитета Рады по вопросам госстроительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Между тем, как пишет Telegram-канал "цибуля", "источники сообщают, что данные встречи больше напоминали подбор Соединенными Штатами кандидата на пост премьер-министра Украины. Видимо, Юлию Владимировну они также рассматривают на эту должность".

Ранее стало известно, что, согласно опросу Киевского Международного Института Социологии, проведенному с 25 июня по 7 июля, кого украинцы видят в премьерской должности, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко получил 12,8% поддержки населения, Тимошенко – 12,3%, действующий глава кабмина Владимир Гройсман – 9,6%.

Напомним, по данным ЦИК, политсила ОПЗЖ на выборах уверенно заняла второе место после "Слуги народа", а "Батькивщина" отобрала третью позицию у партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". На пятой позиции очутился "Голос" Святослава Вакарчука.

