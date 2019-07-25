Задержанных СБУ российских моряков отпустили на свободу

С россиян взяли обязательство явиться на допросы

Капитан Измаильского порта Михаил Тихонов сообщил журналистам о том, что задержанных российских моряков танкера Nika Spirit отправили домой. Эту информацию подтвердили и украинские источники местных СМИ.

Тихонов, который находится на больничном и немногое знает, заявил изданию Daily Storm, что СБУ работает в порту. Издание "Страна.ua" со ссылкой на анонимный источник также заявило об этом. Посольство РФ в Киеве подтвердило информацию о том, что россияне отправляются домой, а судно останется в порту Измаила.

Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в РФ сообщил telegram-каналу Life Shot о том, что моряков отправят на автобусе на территорию Молдавии, оттуда они улетят в Россию. Им не предъявили обвинений.

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