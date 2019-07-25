Выходка СБУ наложит неприятный отпечаток на отношения Киева и Москвы

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины (СБУ) схватила российский танкер Nika Spirit, отомстив, таким образом, на ноябрьский инцидент в Керченском проливе. В Киеве уверены, что грузовое судно участвовало в блокировке кораблей Незалежной. В Москве заявили, что задержание наших моряков аукнется стране-соседке. Подробности зарождающегося конфликта – в трансляции "Утро.ру".

15:34. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отметил на своей странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить Москве этот инцидент.

"Либо СБУ Украины действует с санкции своего президента, и тогда Владимир Зеленский де факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании. И это очень плохо. И для Украины, и для отношений с Россией, и для всех тех людей, которые так ожидали от Зеленского новой политики",

– подчеркнул Косачев.

Он добавил, что либо в СБУ пытаются втянуть Зеленского в свою авантюру, и тогда он является лишь марионеткой в руках силовиков.

15:21. В МИД РФ заявили, что выясняют подробности задержания. Украинской стороне несдобровать, если она схватила россиян как заложников. В этом случае, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, СБУ грубейшим образом нарушила нормы международного права.

15.12. Незаконным поведение украинской стороны назвал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что данная мера наказания подвластна лишь суду. Сенатор не сомневается, что это скажется на российско-украинских отношениях.

"Это совершенно не способствует стартовым позициям в переговорном процессе России и Украины. Если Киев хочет хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", – отреагировал на захват судна Джабаров, передает РИА "Новости".

"Думаю, это пиратское нападение было в нейтральных водах", – предположил читатель, отозвавшись на соответствующее сообщение.



15:10. В Сети появились кадры задержания российского танкера. Видео выложила СБУ.