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Зеленского призвали быть профессиональнее в вопросе Донбасса

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы напали на Порошенко после допроса следователей
Украинская оппозиция готова объединиться с партией главы Незалежной ради мира в стране

Президент Украины Владимир Зеленский должен предъявить народу свою точку зрения по реализации минских соглашений. С таким призывом к лидеру нации выступил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Чтобы начался диалог с Москвой по Донбассу, новому президенту Владимиру Зеленскому надо сначала четко высказать свою позицию по вопросу минских соглашений, а не заявлять, что они безальтернативны", – написал Медведчук сегодня в Twitter.

По его мнению, "это убого и непрофессионально".


Так оппозиционный политик, чья политсила уверенно заняла второе место на внеочередных парламентских выборах, отреагировал на высказанное в конце июня лидером партии Зеленского "Слуга народа" Дмитрием Разумковым суждение, что минские соглашения неэффективны, однако альтернативы им нет.

Виктор Медведчук. Фото: www.globallookpress.com

Ранее в четверг Медведчук выступил с инициативой изменения конституции Украины в соответствии с минскими договоренностями. Он предложил партии Зеленского, сокрушительно победившей на выборах, объединиться в Верховной раде для достижения конституционного большинства, пишет НСН. В частности, в основном законе страны предполагается зафиксировать особый статус Донбасса.

"С учетом того, что предполагается количественный состав фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (а это 50 человек) и тех депутатов, которые уже на сегодняшний день прошли и будут во фракции "Слуги народа", мы точно можем внести изменения в Конституцию в отношении особого статуса", – сказал телеканалу "112" Медведчук.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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