Экс-президента Украины спасли охранники

На Петра Порошенко попытались напасть несколько человек в момент, когда он выходил из госбюро расследований Украины. Прямо на дороге завязалась драка, один из участников начал распылять из баллончика слезоточивый газ. Политику удалось избежать потасовки благодаря быстро среагировавшим охранникам, усадившим его в автомобиль.

На бывшего президента Украины хотели напасть 4 человека, когда он выходил после допроса по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Порошенко заявил, что его заверили в том, что уголовных дел против него не ведется. Госбюро расследований подтверждает, что политика допрашивали в качестве свидетеля – пишет Telegram-канал "Раньше всех".

Изначально Петр Порошенко на допрос приезжать не собирался, о чем сообщили в его пресс-службе. Но в итоге политик прибыл на место, чтобы защитить Украину.

"Несмотря на то, что ни я, ни мои представители ни разу не получали ни одного документа по приглашению, несмотря на то, что сегодня была международная встреча, которая назначена на 15 часов, я вынужден был ее перенести и явиться, чтобы опровергнуть потуги РФ по дискредитации Украины. У них это точно не получится",

– цитирует Порошенко "Обозреватель".

Ранее "Утро" сообщало, что экс-президента Украины вызывали на допрос по делу о возможном уклонении от налогов и легализации доходов, которые он незаконным путем получил при продаже завода "Кузница на Рыбальском".