Незалежная вовсю ищет альтернативы сотрудничеству с Россией

На Украине заявили о том, что страна рассматривает возможность закупать газ из Катара с 2020-го. Об этом рассказал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, Незалежная может воспользоваться Трансбалканским газопроводом. Также Макогон добавил, что страны Южной Европы активно диверсифицируют поставки, а каспийский газ составит российскому конкуренцию. Так, например, заявил он, в Грецию недавно попало это сжиженное голубое топливо на судне, способном перевозить более 210 тыс. кубов.

"Работаем над тем, чтоб уже с января можно было поставлять газ в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод",

- написал Макогон на своей странице в Facebook.

Впрочем, в комментариях к посту он отметил, что существует проблема – необходимо договориться с Турцией, чтобы через Босфор могли проходить LNG-танкеры.

При этом ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что Украина просто пытается напугать "Газпром", с которым "Нафтогаз" пока так и не продлил соглашение о транзите российского газа, заканчивающийся в конце 2019-го. По мнению эксперта, у Киева нет столько средств, чтобы закупать катарское голубое топливо. К тому же у этой страны нет столько сырья, чтобы закрыть потребности Украины.

"Экономика Украины находится в таком состоянии, что даже дешевый газ для них практически недоступен. А если говорить о дорогом – тут даже и речи не может идти. Ни физических объемов свободных в Катаре нет, ни цен, которые были бы приемлемы для Украины. Я расцениваю это выступление исключительно как рекламную новость, которая должна повлиять на Россию", – рассказал эксперт агентству НСН.

Он добавил, что Киеву следовало бы договориться с Москвой, забыв о своих претензиях.