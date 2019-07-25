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Переехавшие украинцы стали жертвами преступлений

Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной хотят обогатиться за счет предпринимателей, у которых есть семья на родине

В Чехии проживает крупнейшая украинская диаспора. Ее члены начали страдать из-за вымогательств: граждане, живущие на Украине, начали требовать деньги у своих состоятельных соотечественников, перебравшихся в Европу. Об этом говорится в докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, опубликованном на сайте iROZHLAS.

В правоохранительных органах отметили, что злоумышленники "сосредоточились на богатых" и выбирают себе в жертву предпринимателей, у которых осталась семья на Украине.

"Им предлагают "защиту" за деньги, а в случае отказа угрожают им или членам их семьи, проживающим на Украине",

говорится в докладе.

Украинская диаспора в Чехии, по разным оценкам, насчитывает от 120 до 140 тыс. человек.

Дарья ПЕТРОВА
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