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Трамп обсудил с Зеленским давление на Россию

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Лидеры США и Украины также затронули вопросы энергетического и экономического сотрудничества

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели первые переговоры по телефону. Глава Белого дома сам позвонил украинскому коллеге, чтобы поздравить с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду.

Трамп заверил Зеленского в том, что США поддержат территориальную целостность Украины и готовы помочь реализовать реформы. Лидер американцев уверен, что новая власть в Незалежной улучшит имидж страны, а также завершит все дела, касающиеся коррупции, "которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

"Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", – говорится в заявлении пресс-службы президента Украины. 

Выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. 

Полина ИВАНОВА
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