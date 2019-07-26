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Украинцы озвучили новый план по Донбассу

Фото: www.globallookpress.com
Киевским властям предложили "хорватский сценарий"

На территорию Донецкой и Луганской народных республик следует ввести иностранные войска и разоружить ополченцев. Такого мнения придерживается посол Незалежной в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Таким образом удастся уладить ситуацию с выборами на подконтрольной самопровозглашенным республикам территории и вывести "незаконные вооруженные формирования", заявил дипломат в беседе с политологом Юрием Романенко. Видео опубликовано на YouTube-канале.

Операция "Буря", которую провела в августе 1995 года армия Хорватии, стала одной из крупнейших этнических чисток в Европе. Были убиты сотни мирных жителей. Через несколько дней республика Сербская Краина была ликвидирована, напоминает "Царьград". Из Хорватии бежали более 200 тысяч сербов.

В Сети активно комментируют заявление Левченко. Пользователи посоветовали дипломату подумать о последствиях (орфография и пунктуация сохранены).

"С первых минут "хорватского сценария" украина прекратит существование как государство", "У Шойгу имеется альтернативный сценарий. И послу он явно не понравится..." "В Киеве, очевидно, забыли о том, как они с позором убежали из Ирака в начале 2000– х годов. Тогда громче всех обращались к США и их сателлитам по агрессивному блоку НАТО :" Караул, защитите нас". Никто не звал тогда в суверенный, богатый Ирак. Силы сопротивления Ирака стали бить тогда без разбора и солдат США и их прихвостней. " Доблестные" украинские парни предпочли тогда " сделать лыжи" из разграбленной, но непобежденной страны. На что расчитывают сейчас? На войну ради них? А не жирно ли будет???"

– пишут пользователи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Донбассу условия для снятия экономической блокады.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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