Полная мобилизация: на попытку Москвы силой забрать танкер Киев даст военный отпор

После собственной провокации Украина продолжает размахивать кулаками

Российское наступление на Украину после задержания судна Nika Spirit в порту Измаил не заставит себя ждать. В этом убежден бывший замглавы Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский. Вместе с тем он поддержал действия Киева, поскольку, по его мнению, таким образом украинская сторона защитила своих граждан от "издевательств".

"Это судно, которое использовалось для задержания, издевательств над нашими гражданами, в их действиях есть состав преступления против украинского государства, против украинских моряков", – заявил он в интервью "Обозревателю".

Теперь же, по его словам, Украине нужно готовиться к настоящей войне. "Агрессор не скрывает своих целей", – указал он.

"Значит, нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", – призвал Скипальский.

Силы СБУ задержали российский танкер Nika Spirit 25 июля, когда он встал на ремонт в порту Измаил около Одессы, напоминает телеканал "360". По утверждению украинской стороны, это судно, ранее называвшееся NEYMA, блокировало кораблям ВМС Незалежной проход через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

При этом в Киеве признали, что экипаж танкера не нарушил никаких правил. Моряков отпустили, они уже в России, судно же остается во власти украинцев.