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СБУ задержала российских моряков по ошибке

Фото: www.globallookpress.com
Поводов для временного ареста россиян у Незалежной не было

Сотрудники СБУ провели расследование и пришли к выводу, что российские моряки танкера Nika Spirit, не нарушали никаких законов Украины и норм морского права. Поэтому, как отмечает пресс-служба ведомства, никаких оснований для их задержания у Незалежной не было. 

Об этом пишет telegram-канал "360", а также издание Liga.net. Илья Дробянко, капитан танкера Nika Spirit, рассказал журналистам Молдавии о том, как прошло задержание моряков судна правоохранительными органами Украины. По его словам, не было никаких инцидентов.

Капитан не знает ничего о судьбе самого судна, как он рассказал, такой информацией владеет судовладелец. Добрянко сообщил, что им предоставили машину, на которой они добрались до границы с Молдавией, но на КПП их и задержали, отметив, что база не работает.

"После задержания нас попросили выйти с сумками и пройти пешком. Потом сказали вернуться, сесть в автомобили", – поведал капитан Sputnik Молдова. 

Полина ИВАНОВА
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