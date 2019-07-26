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В Верховной раде будут заседать пять партий

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Подсчитаны 100% голосов

Центральная избирательная комиссия Украины объявила, что все бюллетени с досрочных парламентских выборов в стране обработаны.  

В итоге в Раду прошли 5 политических партий. Большинство голосов получил "Слуга народа" Владимира Зеленского, набравший 43,16% голосов. Следом идет "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрия Бойко – 13,05%, на третьем месте "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%.

"Европейская солидарность" бывшего украинского президента Петра Порошенко получила поддержку  8,1% избирателей, последнее место занял "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – за начинающего политика проголосовали 5,82% украинцев, сообщается на сайте ЦИК. 

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины прошли 21 июля, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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