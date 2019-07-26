Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Путин против: в Киеве объяснили причину невыполнения Минских соглашений

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПощупали дно: жена Зеленского задала жару мужчинам
Глава МИД Украины объявил себя провидцем

Минские соглашения не являются "юридически зафиксированными договоренностями". Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, выступая в Veteran Hub.

По его словам, достигнутые в свое время "политические договоренности" по урегулированию в Донбассе были необходимы в качестве компромисса с европейскими партнерами. Но уже тогда он – Климкин – был против того, чтобы президент Петр Порошенко ставил под ними свою подпись, поскольку понимал, что документ нерабочий.

"У нас фундаментально разные интересы. Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес – вернуть Донбасс, не только территорию, а и людей, и постепенно включить Донбасс в наше пространство. А путинский интерес – это сделать Донбасс контролируемой Россией территорией", – цитирует Климкина УНИАН.

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас, по мнению главы МИД Украины, Киев должен постараться заключить "ситуативную договоренность о прекращении огня". Но разговор может идти только о "горячей фазе войны". О полноценном урегулировании в Донбассе и тем более о выполнении Минских соглашений и речи нет:

"С самого начала было понятно, что "Минск" в том виде, как буквально это написано, невозможно реализовать. … Соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", – нашел виноватого Климкин.

Ранее Киеву предложили реализовать в Донбассе "хорватский сценарий": привести в ЛНР и ДНР иностранные войска и подавить вооруженное сопротивление ополченцев.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

Посланцы Вашингтона выбирают в Киеве нового премьера Украины

Первой в очередь за креслом руководителя правительства выстроилась глава "Батькивщины"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей