Путин против: в Киеве объяснили причину невыполнения Минских соглашений

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Минские соглашения не являются "юридически зафиксированными договоренностями". Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин, выступая в Veteran Hub.
По его словам, достигнутые в свое время "политические договоренности" по урегулированию в Донбассе были необходимы в качестве компромисса с европейскими партнерами. Но уже тогда он – Климкин – был против того, чтобы президент Петр Порошенко ставил под ними свою подпись, поскольку понимал, что документ нерабочий.
"У нас фундаментально разные интересы. Их нельзя привести к компромиссу. Наш интерес – вернуть Донбасс, не только территорию, а и людей, и постепенно включить Донбасс в наше пространство. А путинский интерес – это сделать Донбасс контролируемой Россией территорией", – цитирует Климкина УНИАН.
Сейчас, по мнению главы МИД Украины, Киев должен постараться заключить "ситуативную договоренность о прекращении огня". Но разговор может идти только о "горячей фазе войны". О полноценном урегулировании в Донбассе и тем более о выполнении Минских соглашений и речи нет:
"С самого начала было понятно, что "Минск" в том виде, как буквально это написано, невозможно реализовать. … Соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", – нашел виноватого Климкин.
Ранее Киеву предложили реализовать в Донбассе "хорватский сценарий": привести в ЛНР и ДНР иностранные войска и подавить вооруженное сопротивление ополченцев.
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