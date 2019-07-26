Пощупали дно: жена Зеленского задала жару украинцам

Президентскую чету в Одессе встретили оцеплением

Елена Зеленская вызвала переполох в Одессе – первая леди Украины приехала в "жемчужину у моря" 25 июля, а 26 ожидается прибытие туда ее супруга – президента Владимира Зеленского.

В четверг, 25 июля, Зеленская отправилась искупаться на пляж "Табу", и охрана предприняла все возможное, чтобы изолировать ее от простого народа. Левое крыло пляжа, где отдыхала первая леди, немедленно закрыли, а вокруг расставили оцепление полиции и спецслужб. Дно на пляже даже проверили водолазы, сообщает "Обозреватель", ссылаясь на страничку некого Богдана Джунты в Facebook.

Впрочем, так ли это было на самом деле, понять нельзя: в настоящее время этой публикации в соцсети больше нет, как нет и пользователя с таким именем.

Сама Елена пока никак не прокомментировала визит в Одессу – на ее страничке в Instagram последняя публикация была 4 дня назад. Ранее супруга президента вызвала неоднозначную реакцию у украинцев своими нарядами.

Какова цель нынешнего визита Зеленского в Одессу, неизвестно. Однако журналисты напомнили, что 26 июля в городе проходит шоу "Лига смеха", возможно, экс-шоумен приехал ради него.