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Россия "пощекотала" украинских пограничников лучом

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Моряки Незалежной жалуются на "козни" агрессоров

Украинские пограничники утверждают, что корабли Береговой охраны ФСБ России ослепляют их зеленым лучом в Азовском море. Как говорится на странице ведомства в Facebook, россияне направили луч на группу катеров рядом с Мариуполем с наступлением темноты, совершая "провокационные действия".

"Сеансы освещения" продолжаются по несколько минут. Вреда здоровью экипажей или выход их строя технических средств зарегистрирован не был. Тем не менее, в Береговой охране вспомнили похожи случаи на линии разграничения в Донбассе, когда подобные "сеансы" приводили к травмам военнослужащих, поэтому "приняты меры по защите жизни и здоровья военнослужащих".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На вооружении российских кораблей есть комплексы "Филин", но у них мерцающий свет. Скорее всего, использовался лазер, но абсолютно точно, не настолько мощный, чтобы нанести ранение человеку или сжечь технику.

Как писало "URA.RU", в феврале украинские пограничники жаловалась на якобы проводимые испытания лазерного оружия ополченцами в Донбассе. Военные фиксировали "лучи светло-фиолетового цвета" с периодичностью каждые 2-3 минуты.

Александр ИЛЬИН
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