Уничтожение мятежников: предложенный план по Донбассу приведет к кровопролитию

Киев пытаются отвернуть от Минских договоренностей

Украина не спешит с мирным процессом на востоке, поскольку конфликт в Донбассе дает ей шанс "поторговаться". Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины – это товар, который она может продать", – пояснил он в интервью RT.

Причем такое положение дел как нельзя больше устраивает некоторых западных игроков. Поэтому они и не требуют от Киева выполнения Минских соглашений. Напротив, предлагают разные странные и даже опасные сценарии так называемого "урегулирования", которые по сути являются призывом к войне.

Так, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александра Левченко предложил Киеву воспользоваться опытом Хорватии – отправить в регион иностранные войска, которые якобы помогут разоружить ополченцев и вернуть спокойствие тем, кто хочет жить в мире.

"Хорватский сценарий – это не столько использование иностранных воинских частей и формирований, сколько просто военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона", – прокомментировал Безпалько.

Операция Хорватии против Республики Сербская Краина состоялась в августе 1995 г., за несколько дней в регионе были убиты или изгнаны из родных домов более 2 тыс. сербов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему Минские соглашения не могут быть выполнены.