Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Украина должна возобновить железнодорожное сообщение с Крымом. Причем сделать это нужно срочно – пока Россия не пустила поезда по Крымскому мосту. Такое обращение граждан опубликовано на сайте главы Незалежной.

Автор петиции указывает, что после отмены поездов украинцам стало очень трудно и дорого ездить на полуостров, но они вынуждены преодолевать сложности, поскольку с Крымом их многое связывает:

"Чтобы добраться до своих родственников, друзей, просто-напросто к себе домой они должны бронировать себе место чуть ли не за месяц, так как ни для кого не секрет, что пассажирский поток в АР Крым ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ, вопреки всем фейковых репортажам некоторых украинских СМИ", – говорится в петиции.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подсказывают простой выход: дать указание открыть движение поездов. Инфраструктура еще вся есть, пассажиров – хоть отбавляй. Рейсы сразу окупятся. Но тянуть с вопросом нельзя - после декабря 2019 г., когда Россия намечает открытие железнодорожной части Крымского моста, "там мы уже со своими поездами никому не будем нужны", предупреждает автор петиции.

Ранее украинцы призвали руководство страны отменить блокаду Крыма и Донбасса.