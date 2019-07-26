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Украина "ограбила" собственных зенитчиков

Фото: www.globallookpress.com
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Деньги, отложенные на тренажеры для ЗРК "Бук-М1", потратят в другом месте

Киеву не хватает денег на тренажеры для зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1", которые необходимы для подготовки расчетов.

Как сообщает Ukranian Military Pages, в связи с сокращением выделяемых средств на закупку товаров и специальных работ, в ВСУ вообще отказались от закупки мультимедийных тренажеров. Обделенной осталась 96-я зенитно-ракетная бригада в Киевской области.

Ранее планировалось приобрести комплексы для обучения расчетов самоходки за 3,2 млн гривен, пункта боевого управления за 2,125 млн гривен, станции обнаружения целей за 532 тыс. гривен, а также комплекса моделирования боевой обстановки за 2,137 млн гривен. Всего получилось примерно $320 тыс., но эта сумма оказалась неподъемной для ПВО Украины.

Как напомнил телеграм-канал Черговий ООС, на выборы партии потратили 500 млн гривен ($20 млн), но 8-9 млн гривен – попросту нет.

Александр ИЛЬИН
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