Украина ужаснула европейцев

Киев посоветовали поработать хотя бы над имиджем страны

Украина выглядит жутко непривлекательно в глазах остального мира, и в этом во многом виноваты ее собственные власти. Такое мнение высказал посол ЕС в Киеве Хью Мингарелли.

"У Украины сейчас ужасный имидж, – заявил дипломат в интервью "Европейской правде". – Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг", – указал он.

По словам Мингарелли, перед украинскими властями сейчас стоит множество задач. Необходимо продолжать децентрализацию, проводить земельную реформу и реформировать правоохранительную систему. Но самое главное – нужно обеспечить "верховенство права". Дипломат отметил, что специально употребил это выражение, а не словосочетание "борьба с коррупцией" – суть, дескать, одна, а звучит лучше.

"Мы встречались с президентом Зеленским …, и он вновь подчеркнул, что у него есть два приоритета в работе в этой должности: достижение мира в Донбассе и борьба с коррупцией. Но я сознательно не употребил этот термин. Я не хочу постоянно говорить "коррупция, коррупция, коррупция", создавая связь между этим словом и Украиной", – дал урок риторики посол ЕС.

По его убеждению, употребляя "правильные" слова, представители Украины смогут сделать имидж страны привлекательнее.

Впрочем, довольно спорное утверждение. Шекспир, к примеру, уверял, что "…Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет..." Дипломатам, возможно, демагогия и выгодна, а вот для глав государств куда полезнее были бы конкретные дела. Создай условия для искоренения коррупции – и не придется придумывать пустые слова.