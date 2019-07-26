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Украинским пограничникам посоветовали обратиться к психиатру

Фото: www.globallookpress.com
В России ответили на странные обвинения Незалежной о травмирующих лучах

Украинским пограничникам привиделся "зеленый луч", которым россияне якобы могут их травмировать. В связи с этим "пострадавшим" следует обратиться за психиатрической помощью. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

"Зеленый луч" Жюля Верна я читал, но, о чем идет речь в данном случае, я не знаю. Периодически такие фантазии случаются – то американцам мерещится, что их с Кубы кто-то облучает, то теперь украинцам, что мы. Ответ лучше искать в институте психиатрии имени Сербского",

приводит слова Мураховского РИА "Новости".

Оптические комплексы подавления, которыми располагает РФ, не предназначены для применения против людей, пояснил эксперт. По его словам, "у нас есть средства оптикоэлектронного подавления – бортовые комплексы обороны самолетов, которые подавляют инфракрасные головки самонаведения ракет, есть наземные установки, но они не действуют на людей, они предназначены совсем для другого".

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета. В ведомстве выразили опасения, что это может привести к травмам военнослужащих.

Андрей ФИЛАТОВ
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