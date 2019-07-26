СБУ обязали возбудить уголовное дело против экс-президента

Бывший руководитель Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко влип в очередную неприятную историю. Он подозревается в захвате власти весной 2019 года.

Если еще в мае дальше слов дело не доходило, то теперь Шевченковский районный суд Киева настаивает на уголовном производстве. Открыть его поручено Службе Безопасности Украины (СБУ), которая 11 июня отказалась заводить уголовное дело.

Однако рассмотренная 18 июля судом жалоба расставила все по своим местам. Служители Фемиды удовлетворили ее, передают "Украинские новости". Согласно заявлению, при подборе кандидатов в Высший совет правосудия с марта по май 2019 года экс-президент мог неправомерно влиять на проведение конкурса.

Всего против Порошенко и его соратников заведено 11 уголовных дел. Ко всему прочему, он раздул в стране волокиту, полагает премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман. На нововведения уходило слишком много времени. Петр Алексеевич, уверен глава правительства, специально затягивал процесс.

"Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции голосовать – на это тратились месяцы", – признался Гройсман в интервью радио "НВ".

В частности, его бывший начальник тормозил большую приватизацию, закон о которой утвержден Радой в начале 2018 г. В проекте также фигурирует и малая приватизация.