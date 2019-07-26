Вашингтон оставил за бортом Тимошенко

Соединенные Штаты и Всемирный банк де-факто управляют Украиной, а их представители кулуарно договариваются о том, кого на какую должность поставить. К такому выводу можно прийти, изучив опубликованный "Союзом блогеров Украины" документ, который на момент написания публикации исчез с его страницы, но быстренько разлетелся по соцсетям.

Итак, было обнародовано письмо Регионального директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру. Послание датируется 4 апреля, когда в стране уже прошел первый тур президентских выборов (31 марта), на которых комик Владимир Зеленский с явным преимуществом обошел действующего на тот момент главу государства Петра Порошенко.

В письме, в частности, госпожа Кахконен пишет, что Зеленский "имеет все шансы на победу во втором туре выборов, а значит, у Запада появилась возможность кардинально изменить государственное устройство Украины через формирование парламентской республики".

Далее она отмечает, что Зеленский готов поддержать этот план, и добавляет, что "все прежние договоренности с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост главы правительства остаются в силе".





Госпожа Кахконен, чей офис, кстати, находится в Киеве, призвала Волкера поддержать руководителя МВД Незалежной, поскольку он будет гарантом возвращения финансовых средств, уже предоставленных международными финансовыми институтами Киеву.

И это еще не все. Она попросила представителя Госдепа "минимизировать шансы главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть вовлеченной в процесс формирования правительства Украины, поскольку с ней нет никаких договоренностей по указанным вопросам, что может иметь негативные последствия".

«Союз блогерів України» опублікував лист директора регіонального напрямку World Bank по Білорусі, Молдові та #Україні Сату Кахконен до спецпредставника США По #Україні Курта Волкера, в якому йдеться про те, як і хто буде міняти країну.#новини pic.twitter.com/luZIITmSLE — На межі Двох Світів (@Dva_Svitu) July 26, 2019

Напомним, сам Волкер прибыл в Незалежную и активно встречается с украинскими политиками. Буквально накануне он беседовал именно с Тимошенко, а в пятницу – с Зеленским. Как сообщила пресс-служба президента, на ней они обсуждали ситуацию в Донбассе.