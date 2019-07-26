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Украине предложили новый газовый контракт

Россия готова продавать голубое топливо соседям без посредника

Действующее соглашение по транзиту газа между Москвой и Киевом закончится вместе с 2019 годом. Первая предложила продлить договор, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил, что российская сторона намерена дождаться правительственного укомплектования на Украине.  

"В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", – цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства уточнил, что о вопрос о корректировках не в его компетенции. Об этом, по его словам, будут договариваться коммерческие компании.  

Ранее на Украине возмутились информацией о том, что Москва может предложить Киеву краткосрочный договор. 

Ксения АНДРЕЕВА
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