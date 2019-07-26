Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы просят Зеленского вернуть в Одессу Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной представил жителям города претендентов на пост одесского губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к одесситам с просьбой выбрать одного из предложенных его командой кандидатов на должность главы Одесской облгосадминистрации.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" – написал он в своем Facebook.

Зеленский в краткой форме изложил информацию об этих людях и приложил их фотографии.

Среди претендентов на кресло губернатора Одессы оказались три юриста, психолог и предприниматель.

Подписчики президента удивились отсутствием фамилии бывшего председателя ОГА и экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого, к слову, пан Зеленский вернул на Украину, когда занял пост главы государства. Далее пунктуация и орфография в комментариях сохранены оригиналов:

"А я бы вернул в одессу михо Сакашвили...и он бы точно навел там порядок...если еще и с поддержкой президента...ему бы цены небыло.......В.А.Подумайте над этой кандидатурой..И я понимаю что все олигархи и чиновники будут против...а этого как раз и надо", "Саакашвили уже был, теперь надо брать выше! Подождем пока Трамп освободится...", "Одесса бандитский город и навести порядок в нем под силу только Михаилу Саакашвили!!", "Чому не повернути Саакашвілі? Він знає регіон", "Саакашвили. Только он сможет честно исполнять обязанности главы ОДА, не участвуя в коррупционных схемах. Он патриот Украины и патриот своего дела".

В среду, 24 июля, Зеленский потребовал снять с должности мэра Киева Виталия Кличко. А еще ранее он подписал указы об увольнении 22 глав районных администраций. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

Американцы нацелились на украинский курорт

Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей