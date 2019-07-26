Лидер Незалежной представил жителям города претендентов на пост одесского губернатора

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к одесситам с просьбой выбрать одного из предложенных его командой кандидатов на должность главы Одесской облгосадминистрации.

"Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре председателя Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?" – написал он в своем Facebook.

Зеленский в краткой форме изложил информацию об этих людях и приложил их фотографии.

Среди претендентов на кресло губернатора Одессы оказались три юриста, психолог и предприниматель.

Подписчики президента удивились отсутствием фамилии бывшего председателя ОГА и экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого, к слову, пан Зеленский вернул на Украину, когда занял пост главы государства. Далее пунктуация и орфография в комментариях сохранены оригиналов:

"А я бы вернул в одессу михо Сакашвили...и он бы точно навел там порядок...если еще и с поддержкой президента...ему бы цены небыло.......В.А.Подумайте над этой кандидатурой..И я понимаю что все олигархи и чиновники будут против...а этого как раз и надо", "Саакашвили уже был, теперь надо брать выше! Подождем пока Трамп освободится...", "Одесса бандитский город и навести порядок в нем под силу только Михаилу Саакашвили!!", "Чому не повернути Саакашвілі? Він знає регіон", "Саакашвили. Только он сможет честно исполнять обязанности главы ОДА, не участвуя в коррупционных схемах. Он патриот Украины и патриот своего дела".

В среду, 24 июля, Зеленский потребовал снять с должности мэра Киева Виталия Кличко. А еще ранее он подписал указы об увольнении 22 глав районных администраций.