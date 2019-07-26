Авакову премьерское кресло не светит

Сегодняшняя публикация в интернете "письма" от якобы лица директора Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США в Киеве Курта Волкера о договоренностях с кандидатом в президенты страны Владимиром Зеленским о кандидатуре на пост главы кабмина является фейком.

Напомним, в данном послании в премьер-министры продвигали министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Письмо является фальшивкой, распространенной некоторыми СМИ весной", – сообщил РИА "Новости" представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач со ссылкой на распространенное финучреждением опровержение этой информации.

"Я не писала и не подписывала это письмо – это фейк. Мы просим вас прекратить публикацию или распространение этого поддельного письма, и мы оставляем за собой право возбуждать юридические преследования против любого лица, публикующего или распространяющего это", – говорится в заявлении Кахконен от 24 апреля, обнародованном на сайте организации.

Ранее в пятницу "Союз украинских блогеров" опубликовал фотографию, на которой изображена "копия письма Кахконен" от 4 апреля. В документе, в частности, говорится о вероятной победе Зеленского во втором туре президентских выборов и о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины, утвердив парламентскую республику". Позднее эта публикация была с сайта блогеров удалена, однако широко разошлась по соцсетям.

Сегодня же в СМИ появилась информация о еще одном вероятном кандидате на пост главы украинского кабмина. Как сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники, правительство может возглавить заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук. Отмечается, что в штабе Зе его кандидатуру рассматривают "очень серьезно".

Гончарук назначен на пост замглавы Офиса президента 28 мая. По его словам, в команде Зеленского он отвечает "за блок экономического развития и продолжение реформ".

