Взбешенные украинки массово разделись из-за оскорблений чиновника

Жительниц Незалежной в откровенных нарядах сравнили с проститутками

Дамы на хамство ответили "голым" флешмобом в соцсетях.

Множество фотографий с оголившимися украинками появилось в Facebook. Такую реакцию вызвали слова зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко. Чиновник заявил на своей странице в соцсети, что "королевы" не будут "обнажаться на публике", сравнив тех, кто предпочитает откровенные наряды, с "дешевыми проститутками". Марченко заявил, что такой образ навязывают низшим слоям общества через "попсу, фильмы и поддельных идолов".

Священного гнева чиновника украинские красотки не поняли. В соцсетях разгорелся настоящий скандал. Девушки запустили флешмоб – они выкладывают кадры с разной степенью обнаженки, сопровождая их хештегом #забулазапитатиуМарченка, что в переводе – "забыла спросить у Марченко".

"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж – предел мечтаний любой женщины", – написала одна из возмущенных представительниц прекрасного пола.

К слову, скандальный пост уже исчез из Facebook Марченко.