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Не только поезда: от Зеленского требуют возобновить авиасообщение с Россией

Фото: www.globallookpress.com
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Украинскому президенту предстоит показать, на самом ли деле он настроен на возобновление нормальных отношений с Москвой

Лидера Незалежной атаковали граждане, уставшие от "войны" с РФ, которую Киев ведет в одностороннем порядке.

Владимира Зеленского буквально обложили петициями. Накануне стало известно о просьбе украинцев снова пустить поезда в Крым. Однако на этом дело не закончилось – как выяснилось, без авиасообщения с Россией гражданам Незалежной тоже приходится несладко. Петиция о его возобновлении появилась на сайте президента 25 июля. К этому моменту подписались под ней 115 человек. Для того, чтобы Зеленский рассмотрел обращение, за три месяца петиция должна набрать 25 тысяч голосов.

Просьбу отменить запрет на авиасообщение автор обращения Виктория Темченко объяснила тем, что эти меры в первую очередь больно бьют по самим украинцам, которые не могут видеться с семьями.

Ранее президенту предложили обогнать запуск поездов по Крымскому мосту и возобновить железнодорожное движение на полуостров. В Крыму идею одобрили, однако отметили, что бюджет Украины не позволит сделать это так быстро, если Зеленский все же пойдет по пути налаживания диалога.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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