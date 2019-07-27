Жители Незалежной жалуются на долгую дорогу на полуостров. Президент пока отмалчивается

Возобновление железнодорожного сообщения в первую очередь выгодно самому Киеву.

Украинцы, которые вынуждены сейчас пересекать границу пешком, попросили у главы государства Владимира Зеленского снова пустить поезда на полуостров, тем самым обеспечив возможность добраться до курортов Крыма с комфортом. Однако и тут дух конкуренции не оставил жителей соседней страны. Напомним, политику предложили сделать это как можно скорее, дабы перегнать старт железнодорожного движения по Крымскому мосту.

На полуострове желание украинцев наладить отношение с Россией одобрили.

"Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса", – отметил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости.

Однако в способности Незалежной так быстро восстановить сообщение на полуострове усомнились.

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать",

– заявил Фикс.

Что о просьбах украинцев думает Зеленский, пока неизвестно – президент отмалчивается.

Как сообщалось ранее, первые поезда по Крымскому мосту планируется запустить уже в декабре этого года.