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Возобновление железнодорожного сообщения в первую очередь выгодно самому Киеву.
Украинцы, которые вынуждены сейчас пересекать границу пешком, попросили у главы государства Владимира Зеленского снова пустить поезда на полуостров, тем самым обеспечив возможность добраться до курортов Крыма с комфортом. Однако и тут дух конкуренции не оставил жителей соседней страны. Напомним, политику предложили сделать это как можно скорее, дабы перегнать старт железнодорожного движения по Крымскому мосту.
На полуострове желание украинцев наладить отношение с Россией одобрили.
"Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса", – отметил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в беседе с РИА Новости.
Однако в способности Незалежной так быстро восстановить сообщение на полуострове усомнились.
"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать",
– заявил Фикс.
Что о просьбах украинцев думает Зеленский, пока неизвестно – президент отмалчивается.
Как сообщалось ранее, первые поезда по Крымскому мосту планируется запустить уже в декабре этого года.
Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон
Звезде приглянулся живописный уголок Незалежной