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В Крыму готовы принимать авиарейсы из Украины

Фото: www.globallookpress.com
Возобновление авиасообщения выгодно самой Незалежной

Новый международный аэропорт Симферополя готов принимать самолеты из любой страны мира, в том числе и с Украины. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья",

– поделился политик.

По его словам, Киев создал трудности для украинцев, запретив авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией. Тогда же, как отмечают РИА Новости, международное авиасообщение с регионом прекратилось полностью. При этом граждане Незалежной все равно массово отдыхают на крымских курортах.

Как сообщил Черняк, возобновить полеты выгодно самой Украине. Он добавил, что Крым – "гостеприимный регион и ждет иностранного туриста".

Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м. Незалежная до сих пор не признает выбор крымчан, проголосовавших на референдуме.

Не так давно на сайте президента Украины Владимира Зеленского украинцы зарегистрировали две петиции по возобновлению авиасообщения с Крымом и железнодорожного. 

Отдел информации
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