Нибиру
- Пришельцы с Нибиру устроили бойню в Исландии
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
Новый международный аэропорт Симферополя готов принимать самолеты из любой страны мира, в том числе и с Украины. Об этом рассказал председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья",
– поделился политик.
По его словам, Киев создал трудности для украинцев, запретив авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией. Тогда же, как отмечают РИА Новости, международное авиасообщение с регионом прекратилось полностью. При этом граждане Незалежной все равно массово отдыхают на крымских курортах.
Как сообщил Черняк, возобновить полеты выгодно самой Украине. Он добавил, что Крым – "гостеприимный регион и ждет иностранного туриста".
Полуостров воссоединился с Россией в 2014-м. Незалежная до сих пор не признает выбор крымчан, проголосовавших на референдуме.
Не так давно на сайте президента Украины Владимира Зеленского украинцы зарегистрировали две петиции по возобновлению авиасообщения с Крымом и железнодорожного.
В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера
Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику